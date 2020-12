Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde Luciano Belford / Agência O DIA

Por IG Saúde

Publicado 10/12/2020 11:19

De acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em entrevista à rádio Jovem Pan, o objetivo do governo federal será vacinar toda a população brasileira contra a Covid-19 ainda em 2021. Ele ainda confirmou a intenção da pasta em comprar a vacina CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac. Nesta quarta-feira, o ministro já tinha dito que a vacinação poderia começar em dezembro ou janeiro

A relação do Ministério da Saúde com a CoronaVac é alvo de polêmica há semanas, quando o presidente Jair Bolsonaro fez diferentes declarações contra a China, país responsável pela criação da vacina experimental, e sugeriu uma crise de confiança a respeito do imunizante.

A CoronaVac, porém, é uma das 4 vacinas em fase de testes com voluntários brasileiros e apresenta resultados promissores. Caso aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacina será desenvolvida pela Instituto Butantan e, caso o preço seja considerado justo pelo Ministério, deve ser integrada ao Programa Nacional de Imunização.