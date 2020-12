Por IG - Gente

Publicado 18/12/2020 12:39 | Atualizado 18/12/2020 13:37

A defesa de Marcius Melhem recebeu com satisfação o pedido de apuração contra ele na Justiça, disse após um pedido enviado pelas defensoras de Dani Calabresa ao Ministério Público Federal (MPF).

"A defesa de Marcius Melhem recebe com satisfação a notícia de que, após a nossa iniciativa, finalmente as acusações poderão ser esclarecidas perante a Justiça, mesmo após intenso linchamento na opinião pública", diz o texto, que tem assinatura dos advogados Ana Carolina Piovesana e José Luis Oliveira Lima, enviado à Folha.

O posicionamento foi emitido após as defensoras de Dani Calabresa, Soraia Mendes e Mayra Cotta, anunciarem o envio ao MPF nesta quinta-feira (17) um pedido de investigação contra Melhem.

Ao F5, as representantes afirmaram que o pedido foi encaminhado para a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público Federal e que esperam que o órgão escute as outras mulheres que também relatam ter sofrido abuso do artista.

Elas também vão entrar na Justiça com um processo criminal contra Melhem, por divulgar conversas e áudios de Dani Calabresa. Segundo Cotta, o pedido enquadra violação de mensagens privadas.