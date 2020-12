Por O Dia

18/12/2020

Rio - Diante da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Pfizer: "Se você virar um jacaré, é problema seu" , a tag "jacaré" ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, na tarde desta sexta-feira. Internautas exploraram a criatividade para satirizar o discurso do presidente antivacina, enquanto vários países, como Reino Unido, Estados Unidos e México, já iniciaram a imunização com a vacina da Pfizer. E você, pertence ao grupo que quer tomar a vacina ou prefere acreditar que o imunizante tem "superpoderes" para transformar em jacaré?