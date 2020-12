Ministro da Economia, Paulo Guedes EDU ANDRADE/Ascom/ME

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 16:57 | Atualizado 18/12/2020 17:28

Rio - Nesta sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e alguns governadores tinham um plano de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Em uma entrevista à revista Veja, Guedes disse, ainda, que a demissão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi uma iniciativa para "pacificar" o relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o depoimento do ministro, foi o atual governador de São Paulo, João Dória, que o alertou: "Houve, sim, um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos, não. Tinha cronograma. Em sessenta dias iriam fazer o impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. O Doria ligou para mim e disse assim: 'Paulo, é a chance de salvar a sua biografia. Esse governo não vai durar mais de sessenta dias. Faz um favor? Se salva'", contou Guedes.

Além do presidente da Câmara e governadores, o ministro contou que também precisou estabilizar a situação com os ministros do STF: "Conseguimos desmontar o conflito ouvindo cada um deles. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu que o governo deveria dar um sinal, caso estivesse realmente interessado em pacificar as relações. A demissão do Weintraub foi uma sinalização".

Guedes relatou, ainda, os momentos de tensão que viveu quando o STF afirmou que poderia apreender os telefones do presidente Bolsonaro. "Nessa hora, eu interferi. Disse que estávamos caindo numa armadilha, que o script já estava montado, que aquilo era inapropriado. Os generais presentes me apoiaram. Sugeri ao presidente mandar o Weintraub para o Banco Mundial, em junho. A partir daí, as coisas se acalmaram entre o governo e o STF", finalizou o ministro.