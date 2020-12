Deputado Fernando Cury é acusado de assediar deputada Isa Penna Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 17:23

São Paulo - O Cidadania decidiu nesta sexta-feira, dia 18, afastar o deputado estadual Fernando Cury de todas as funções ligadas ao partido depois do caso de assédio sexual contra a deputada Isa Penna (PSOL). Durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na noite de quarta-feira, o parlamentar se aproximou por trás da deputada, passou a mão de seu seio e manteve as mãos em sua cintura.

"A Presidência Nacional do Cidadania decidiu pelo afastamento do deputado de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo", diz, em nota.

Ao decidir pelo afastamento, que vai durar até a conclusão do processo no Conselho de Ética do Cidadania, o presidente do partido, Roberto Freire, levou em consideração a gravidade do caso e a celeridade do colegiado. A primeira reunião deve ocorrer já na noite de hoje.



Mais cedo, Freire e o presidente do Cidadania-SP, deputado Arnaldo Jardim, já haviam representado contra o parlamentar no Coselho pedindo urgência na análise do caso e a indicação das medidas disciplinares cabíveis para posterior deliberação do Diretório Nacional.



“Acrescentamos a evidente urgência na apuração dos fatos, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, considerando que a acusação refere-se a uma conduta absolutamente incompatível com os princípios defendidos pelo partido”, observam.



Pelo regimento interno, uma vez recebida a denúncia, Cury terá prazo de 8 dias para apresentar a defesa. Entre as sanções possíveis, está a expulsão do partido.