19/12/2020

Distrito Federal - Um militar do Copo de Bombeiros do Distrito Federal, vestindo uma camisa do presidente Jair Bolsonaro, sacou a arma e agrediu um homem em Taguatinga (DF). Em vídeo divulgado pelo portal 'Metrópoles', é possível ver o militar dar dois fortes tapas na cabeça e depois ir embora.

A cena aconteceu na última sexta-feira (18), por volta das 18h. De acordo com a publicação, o programador Jair Aksin Reis Canhête, de 25 anos, registrou queixa na delegacia e contou em depoimento que tudo começou na estação de Metrô da Praça do Relógio, quando foi ajudar uma moça que sofria assédio. Segundo o site 'Uol' o bombeiro seria Guilherme Marques Filho.



Em depoimento, Jair relatou que percebeu um homem passando a mão no corpo da mulher que estava na fila da bilheteria do metrô. Então, Jair disse que se aproximou e gritou com o homem, que se identificou como militar dos Bombeiros aos seguranças da estação que foram conter a confusão.



Jair ainda relatou no depoimento ter esperado mais 15 minutos para sair da estação, mas que o agressor estava escondido à sua espera. No vídeo das câmeras de segurança, é possível vê-lo entrando numa petshop quando, segundos depois, o bombeiro aparece já de arma em punho seguindo-o.



Dentro da loja, o bombeiro com arma em punho grita para Jair dar de novo um tapa nele (como na estação). Em nota, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou que "manifesta-se contrário a qualquer forma de agressão e violência. A corporação é defensora incansável do respeito a todo cidadão e tem como seu dever proteger a sociedade".