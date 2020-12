Confusão generalizada é registrada dentro de cachaçaria em Manaus Reprodução

Publicado 20/12/2020 09:51

Rio - Um briga generalizada em uma cachaçaria, em um shopping de Manaus, na noite desta sexta-feira (18) surpreendeu a todos no local. Alguns clientes do estabelecimento começaram uma briga, que se espalhou pelo hall.

A cachaçaria está localizada em um shopping na Zona Oeste de Manausl. O estabelecimento informou, em nota, que dois grupos de pessoas "se exaltaram e provocaram desconforto para os demais que estavam confraternizando no local".

Veja o vídeo:

Pancadaria na Cachaçaria do Dedé, no Shopping Ponta Negra, em Manaus pic.twitter.com/HnEXEkX7Wv — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 19, 2020

No vídeo, é possível ver dezenas de pessoas, sem máscaras, aglomeradas no local. Após minutos de discussão, diversos clientes começaram se agredir com socos e pontapés, enquanto destruíram parte dos objetos do local.

Ainda de acordo com o estabelecimento, a situação foi controlada e medidas foram adotadas junto as autoridades.

De acordo com o decreto estadual, o funcionamento desse tipo de estabelecimento é permitido somente na como restaurante, devido a pandemia. O uso obrigatório de máscaras e restrição na quantidade de pessoas também foram determinados.

A Polícia Civil informou que "diversos" Boletins de Ocorrência (BOs) sobre o caso foram registrados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite desta sexta.

Ainda de acordo com a polícia, a equipe de investigação do DIP vai analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para identificar a origem do ocorrido.