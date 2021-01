CoronaVac AFP

Por Letícia Moura

Publicado 07/01/2021 12:21 | Atualizado 07/01/2021 14:01

São Paulo - Os estudos com a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, mostram 78% de eficácia na prevenção da doença provocada pela covid-19. Durante a Fase 3 da pesquisa, o imunizante apresentou eficácia de 100%, impedindo casos graves, moderados e internação hospitalar. Os dados foram antecipados pela emissora GloboNews.

Segundo o Governo de São Paulo, referente aos 78% de eficácia contra o coronavírus, significa que a cada 100 voluntários que contraíram o vírus, somente 22 tiveram apenas sintomas leves, mas sem a necessidade de internação hospitalar.

“A vacina mostrou 100% de eficácia contra casos graves e moderados. Não houve nenhum caso grave de covid-19 entre os voluntários imunizados com a vacina do Butantan”, explicou o diretor da instituição, Dimas Covas.

Conforme o Governo de São Paulo, entre os imunizados ao longo dos testes clínicos e que contraíram o vírus, nenhum apresentou caso grave ou moderado da doença nem precisou de internação. "Ou seja, quem tomar a vacina do Butantan estará com a saúde protegida e chances mínimas de agravamento da covid-19", avaliou o governo paulista.



De acordo com Dimas Covas, no Brasil, participaram do estudo 12.476 profissionais de saúde da linha de frente à covid-19.

Revista Lancet

Inicialmente, o Butantan disse que a eficácia da vacina, em voluntários do Brasil, seria divulgada até o dia 15 de dezembro. No entanto, adiou para o dia 23, justificando que a Sinovac solicitou os números para fazer novas análises, com um prazo de 15 dias.

Na ocasião, segundo o diretor do Butantan, a Coronavac atingiu eficácia superior a 50%, o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas não revelou o percentual exato alcançado pelo produto.

