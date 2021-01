CoronaVac, vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac com apoio do Instituto Butantan Governo de São Paulo

Por Letícia Moura e Marina Cardoso

Publicado 07/01/2021 12:49 | Atualizado 07/01/2021 13:43

Segundo o governador João Doria, está mantida a previsão de iniciar a vacinação no dia 25 deste mês, no Estado de São Paulo. "O objetivo é fornecer a vacina para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde", disse o governador em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Publicidade

Doria ainda ressaltou que o intuito é fornecer a vacina do instituto para todo o Brasil, por meio do Ministério da Saúde. "São Paulo cooperando para salvar vidas os brasileiros de todo o país. É um momento histórico, que nos orgulha. Hoje é o dia da esperança, hoje é o dia da vida. A vacina do Butantan é a vacina de SP, é a vacina do Brasil", pronunciou o governador de SP.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, no Brasil, participaram do estudo 12.476 profissionais de saúde da linha de frente à covid-19. "A vacina do Butantan é eficaz e a única disponível hoje para o controle da pandemia no Brasil. E está entre as vacinas mais seguras do mundo", afirmou.

Publicidade

Segundo o Governo de São Paulo, entre os imunizados ao longo dos testes clínicos e que contraíram o vírus, nenhum apresentou caso grave ou moderado da doença nem precisou de internação. "Ou seja, quem tomar a vacina do Butantan estará com a saúde protegida e chances mínimas de agravamento da covid-19", avaliou o governo paulista.