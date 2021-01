Renan Bolsonaro, filho 'número 4' do presidente Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:38 | Atualizado 07/01/2021 12:38

Rio - Nesta terça-feira, Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, relançou o seu canal no Youtube com o programa "Condomínio 04". O nome do quadro faz referência à uma fala de Bolsonaro, que afirmou que o filho 04, como Renan é conhecido, "namorou metade do condomínio". No vídeo, ele entrevistou o blogueiro Raiam Santos, em um camarote de luxo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Durante a entrevista, Raiam se refere ao filho do presidente como "comedor de condomínio".

No programa, Renan Bolsonaro diz que vai "ensinar (o espectador) a ser alfa” e comenta com o entrevistado sobre assuntos como sexo e as eleições de 2018. Raiam Santos, que já é conhecido por ser uma figura polêmica, falou também sobre racismo e afirmou: “Não tem como lutar contra isso. O céu é azul, o ser humano é racista por natureza. Fui educado desde cedo que não tem como luta".

A repercussão do vídeo não está sendo das melhores. Nos próprios comentários, muitas pessoas estão criticando o posicionamento dos participantes. "Quando penso que isso está saindo do dinheiro público chega me dar náuseas", escreveu um internauta. "Esse Raiam é dotado de uma superficialidade profundíssima. O entrevistado fez jus ao entrevistador semianalfabeto", opinou outro espectador.