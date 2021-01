Whatsapp anuncia mudanças durante a pandemia do coronavírus Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:12

Brasil - O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) estuda medidas judiciais e administrativas contra a nova política de privacidade do WhatsApp. Desde a quarta-feira passada, dia 6, o aplicativo de mensagens tem solicitado para os usuários uma atualização nos termos de uso da ferramenta. A solicitação do app torna obrigatório o compartilhamento de dados com o Facebook, além de outras empresas da companhia, como o Instagram.

Questionada pelo O DIA, o Idec afirmou que está em fase inicial de estudo da política e suas implicações, para então verificar a possibilidade ou necessidade de alguma medida.

Mudança

A mudança se aplica apenas a países como Brasil e Índia. Países da União Europeia, onde a legislação que protege dados de usuários é mais dura, não foram incluídos, segundo o site The Hacker News.

Entre os dados que serão compartilhados estão informações de registro de conta, números de telefone, dados de transações, informações relacionadas ao serviço, interações na plataforma, informações de dispositivos móveis, endereço de IP e outros dados.

A empresa afirmou que irá desativar as contas de usuários destes países que não consentirem com a mudança até o dia 8 de fevereiro.

Nas redes sociais, alguns usuários manifestaram preocupação com a mudança e afirmaram que pretendem migrar para outros aplicativos de conversa, como o Telegram ou o Signal.

Em nota, o WhatsApp afirmou que, como anunciado em outubro, quer que as pessoas tenham cada vez mais facilidade tanto para comprar, como para conseguir suporte de uma empresa, diretamente na plataforma. Enquanto a maior parte das pessoas utiliza o aplicativo para conversar com amigos e familiares, cada vez mais os usuários estão se conectando com empresas também.

Para aumentar a transparência, o WhatsApp atualizou suas 'Políticas de Privacidade' para que descrevam que, daqui para a frente, as empresas podem optar pelos serviços seguros de hospedagem do Facebook para ajudar no gerenciamento das comunicações com seus clientes no WhatsApp. Embora, é claro, continua sendo uma decisão do usuário se ele gostaria ou não de se comunicar com uma empresa no WhatsApp.

"Esta atualização não muda as práticas de compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook, e não impacta como as pessoas se comunicam de forma privada com seus amigos e familiares em qualquer lugar do mundo. O WhatsApp permanece totalmente comprometido com a proteção da privacidade das pessoas. Este anúncio feito diretamente no aplicativo comunica os usuários com antecedência, para que tenham tempo de revisar a nova Política de Privacidade ao longo do mês", dizem, em nota.