Dois corpos foram encontrados na noite de ontem (10) próximos a Praça da Estação

Por iG

Publicado 11/01/2021 16:35

Belo Horizonte - Três moradores de rua foram encontrados mortos em Belo Horizonte em menos de 24 horas. Um foi encontrado nesta madrugada (11) e estava com o corpo queimado e foi amarrado a um poste com arame e corda, próximo ao viaduto Senegal, no bairro Lagoinha.



A Polícia Militar informou ao UOL que outros sem-teto da região disseram que o homem encontrado morto estuprava as mulheres que viviam na rua. O caso está sendo investigado.

Outros dois foram encontrados na noite de ontem (10) próximos a Praça da Estação, onde fica localizada a estação central do metrô no centro da capital mineira. Um estava na rua Aarão Reis e outro na Avenida dos Andradas. Ambas ficam a cerca de 200 metros de distância uma da outra.

A causa da morte do homem encontrado morto na rua Aarão Reis não foi identificada ainda, mas, de acordo com a Polícia Militar, o que estava na avenida dos Andradas teria sofrido uma parada cardíaca. Os dois foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passarão por exames para confirmar a causa da morte.

A Polícia Militar disse ao UOL que nenhum desses casos têm ligação entre si.