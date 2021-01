Instituto divulga embalagem oficial da CoronaVac Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:27

São Paulo - Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan divulgou em um perfil de uma rede social a embalagem oficial da vacina CoronaVac, imunizante contra o coronavírus (covid-19) desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo instituto

Na publicação, o instituto disse que cada frasco carrega em si muita pesquisa, tecnologia e dedicação. "Tudo isso de um time que não para e o legado de 120 anos de tradição e de história do Instituto Butantan. Se é do Butantan pode confiar", disseram.

Instituto Butantan Reprodução

Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo disse que vai apresentar na coletiva de imprensa desta terça-feira, dia 12, os dados de eficácia geral da Coronavac. Na última semana, a gestão João Doria (PSDB) afirmou que o imunizante apresentava 78% de eficácia contra casos leves da doença e 100% contra os quadros graves e moderados.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, os dados sobre eficácia geral da Coronavac estão em posse exclusiva do Butantan e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "As pessoas estão cobrando mais transparência, mas nem eu nem o governador sabemos qual é esse número", afirmou ao Estadão.

Além disso, o governador Doria afirmou nesta segunda-feira que mantém o plano estadual de vacinação contra a covid-19, previsto para começar no próximo dia 25. Está prevista, nesta terça-feira, uma reunião entre os governadores do país e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a fim de cobrar do ministro uma data para início do plano nacional de imunização, de preferência, entre 22 e 27 deste mês, segundo afirmou o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a articulação do Fórum Nacional dos Governadores na covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo