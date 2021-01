O deputado mudou a foto de perfil do Twitter em apoio a Donald Trump Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 11/01/2021 18:10 | Atualizado 11/01/2021 18:11

São Paulo - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) trocou a foto de perfil do Twitter por uma de Donald Trump, em apoio ao presidente dos Estados Unidos, que teve a conta suspensa na rede social. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a visitar a Casa Branca dias no início do mês.



"Após uma análise detalhada dos recentes atos autoritários do Twitter e do contexto em torno deles especificamente como eles estão sendo recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter vou usar uma imagem do Trump permanentemente devido ao risco de mais incitamento à violência", publicou o deputado na rede social.

Além disso, Eduardo Bolsonaro também escreveu em seu perfil do Twitter sobre a ação ser um "assassinato da liberdade de expressão".

O Twitter suspendeu a conta do presidente norte-americano para evitar que Trump volte a incitar atos violentos, como a invasão do Capitólio, ocorrida na última quarta-feira (06).