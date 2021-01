Alexandre Frota Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 11/01/2021 18:37 | Atualizado 11/01/2021 18:38

Brasília - O deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) apresentou nesta segunda-feira (11) um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar já havia protocolado pedido em outras duas oportunidades, a última delas, em março de 2020.



O parlamentar alega que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade por afirmar que houveram fraudes eleitorais sem apresentar provas nas eleições de 2018 e por expor pessoas ao novo coronavírus (Sars-Cov-2) quando participou de manifestações em público, promovendo aglomerações.

“Ele não se cansa de cometer crimes”, declarou Frota, que usou as redes sociais para anunciar a decisão de pedir o impeachment:

Dei entrada hoje, pela terceira vez em um pedido de impeachment do Bolsonaro. Ele não se cansa de cometer crimes, em tese, que violam a Constituição Federal, em tese, contra a administração , ao negar a pandemia e atrasar a compra de vacinas . @brasil247 @RodrigoMaia pic.twitter.com/nhjsfnCKxC — Alexandre Frota 77 (@77_frota) January 11, 2021

Para Frota, o chefe do executivo é uma “cópia escarrada do presidente norte-americano (Donald Trump)” , por suas declarações pedindo a volta do voto impresso, por não confiar nas urnas eletrônicas e estimular violência contra o Congresso Nacional.