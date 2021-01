Gilson Machado, ministro do Turismo Alan Santos/PR

Publicado 11/01/2021 19:04 | Atualizado 11/01/2021 20:34

Rio - O ministro do Turismo, GIlson Machado, afirmou em entrevista a um programa da SBT, na manhã desta segunda-feira (11), que o feriado de Carnaval está mantido. Entretanto, Machado ressaltou que não há condições sanitárias para a realização do que chamou de "festa profana".

"Vamos continuar tendo o feriado do Carnaval como todo ano teve e nos mesmos dias que tem. Quem tava indeciso se ia comprar um pacote turístico, se ia comprar a passagem aérea, fique sabendo que nosso governo não vai fazer nada para proibir o feriado do Carnaval. Agora a festa, que é uma festa profana e todo mundo sabe, aí fica a cargo dos governos e o que eu estou vendo, o que estou falando com os secretários de turismo e com os governadores é que, infelizmente, nós não temos segurança sanitária para fazer aglomeração do tamanho que o Carnaval faz ainda", declarou.

Assista a uma parte da entrevista: