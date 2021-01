Rede aciona STF para que Anvisa aprove pedido da CoronaVac em até 72 horas Divulgação/Instituto Butantan

Por iG

Publicado 11/01/2021 20:10

Brasília - O partido Rede Sustentabilidade pediu em caráter de urgência ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (11) que a Anvisa aprove o uso emergencial da CoronaVac, imunizante que combate o novo coronavírus (Sars-Cov-2).



O Instituto Butantan fez o pedido de uso emergencial da vacina na última sexta-feira (8), um dia após apresentar os resultados clínicos que mostraram 78% de eficácia do imunizante em casos leves da doença.

No sábado (9), a Anvisa pediu mais informações para o Butantan. A FioCruz, que pediu autorização no mesmo dia, não recebeu qualquer tipo de contato do órgão.

A Rede alega que o governo federal, “em detrimento de decisões com embasamento científico", atua ideologicamente:

"Nesse caso, a preferência ideológica parece caminhar no sentido de minar uma vacina potencialmente eficaz (CoronaVac) tão somente pelo fato de ter sua inteligência científica desenvolvida na China em parceria com o Governo de São Paulo, cujo mandatário é adversário político do Sr. Presidente da República", declara a sigla.

No pedido protocolado ao ministro Ricardo Lewandowski, a Rede pede que a Anvisa adote o mesmo procedimento para todas as vacinas que combatem a Covid-19. "Sabe-se que a Agência tem um órgão técnico qualificadíssimo, mas não é trivial a possibilidade de estar havendo ingerências políticas indevidas para preterir determinadas análises em detrimento de outras".