Por O Dia

Publicado 11/01/2021 19:59 | Atualizado 11/01/2021 19:59

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi mais um a lamentar publicamente o encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil. Sem citar demissões na fábrica de Taubaté (SP), onde a montadora emprega cerca de 830 funcionários, o tucano afirmou que a empresa manterá 700 trabalhadores em atividades no município de Tatuí (SP) e na capital do Estado.



"A medida afeta o fechamento de fábricas no Ceará, Bahia e SP. Foi decisão global da Ford Motors", escreveu Doria em sua conta no Twitter.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse que o fechamento da empresa é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro. "É falta de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas", disse ele, também no Twitter.

Além disso, Maia afirma que espera que essa decisão da Ford alerte o governo federal e o parlamento para que o país possa avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil.