Postura do Inep não mostrou mudança mesmo após a morte do general Carlos Roberto Pinto de Souza, diretor de Avaliação da Educação Básica do instituto, por covid-19, nessa segunda-feira (11) Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:35 | Atualizado 12/01/2021 11:08

Apesar da grande pressão por novo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não dá sinais de que vai seguir o que pedem estudantes, membros da comunidade científica e personalidades nas redes sociais. O movimento pela mudança das datas se tornou, inclusive, uma ação da Defensoria Pública da União (DPU) na Justiça Federal. As provas estão marcadas para os próximos dois domingos (17 e 24), presencialmente, e nos dois seguintes para quem vai fazer o Enem digital.

Em entrevista à "CNN", nesta terça-feira (12), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, rechaçou a possibilidade de um novo adiamento do Enem 2020 e reforçou as medidas de biossegurança do Inep. De acordo com ele, "uma minoria barulhenta" pede o adiamento.

"Se a gente perder o Enem, vai atrapalhar totalmente toda a programação de acesso dos estudantes às escolas federais e públicas. E as escolas privadas que usam o Enem como material de avaliação também serão prejudicadas", afirmou o ministro da Educação.

Um pedido com tutela de urgência ajuizado na última sexta-feira (8) pelo defensor público federal João Paulo Dorini declara que até o momento não há “clareza sobre as providências adotadas para evitar a contaminação dos participantes da prova, estudantes e funcionários que a aplicarão” em todo o Brasil. O adiamento é defendido por entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), além de organizações como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

O fato de a aplicação do exame acontecer em salas de aula, com alunos próximos e aglomerados é o que preocupa e motiva os pedidos pelo adiamento - as condições podem expor os alunos a um grande risco de infecção pelo novo coronavírus no momento em que a pandemia voltou aos altos níveis de casos e mortes no Brasil.

Em nota divulgada em seu site, o ministério afirma que o Inep destinou R$ 64 milhões apenas para as medidas de prevenção contra a covid-19 na aplicação do Enem, como a aquisição de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e mais locais para aplicação de provas.

Os locais de prova foram adequados sob critérios de biossegurança, com disponibilização de produtos de higienização; procedimentos controlados para acesso ao local de prova; identificação de participantes e distanciamento entre carteiras. Acesse: https://t.co/c01kyhBLiL pic.twitter.com/KPGViwYlGH — Inep (@inep_oficial) January 12, 2021

Nas redes sociais, a hashtag #AdiaEnem foi bastante repercutida nos últimos dias por estudantes e membros do setor da Educação preocupados com a realização do exame durante a pandemia da covid-19:

Pedimos pela alteração em maio de 2020 e pontuamos a necessidade do compromisso das autoridades com o controle da pandemia e com o oferecimento de recursos para os estudantes que não dispunham de um privilégio sócio-econômico e nada foi feito. #AdiaEnem pic.twitter.com/ZUvKFv2VMI — Fernanda Concon (@FernandaConcon) January 12, 2021

O pedido é para ADIAMENTO e não cancelamento da prova. É impensável deixar que jovens de todo Brasil se sujeitem a contágio e possível morte quando já existe vacina.



ADIA ENEM e VACINA JÁ. — Keilla Vila Flor (@KellVila) January 11, 2021

ADIEM O ENEM

Eu quero e PRECISO fazer o #enem, mas eu não posso ser irresponsável e colocar em risco a minha vida e a vida de muitos da minha aldeia. Irresponsável aqui é só esse desgoverno.#AdiaEnem #adiaenemja — Fabrício Titiah Bekoi (@fabriciotitiah) January 11, 2021

O movimento contou também com personalidades e políticos questionando o Inep e reforçando o coro por um nova data para a prova:

O @MEC_Comunicacao poderia nos explicar pq o ENEM está mantido com essa alta nos casos de contaminação por todo o país? Eu sou leigo e gostaria muito de entender pq não ADIA ENEM. Obrigado. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) January 11, 2021

Educação tem que caminhar com a preservação da vida.



Por isso, todo meu apoio ao movimento dos estudantes: ADIA ENEM URGENTE! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 11, 2021

Adia ENEM — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) January 11, 2021

