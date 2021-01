Ibama aplicou 20% menos multas ambientais em 2020 Bruno Kelly/Amazônia Real

Por iG

Publicado 12/01/2021 18:04

Brasília - Apesar do desmatamento da Amazônia ter atingido um pico de 12 anos em 2020, o número de multas aplicadas pelo Ibama, principal agência ambiental do Brasil, caiu 20%, segundo dados de um levantamento de uma iniciativa brasileira sem fins lucrativos, divulgados nesta terça-feira (11).



Foram 9.516 multas aplicadas pelo Ibama em 2020. Em 2019, o total foi de 11.914, de acordo com uma análise de bancos de dados públicos do Fakebook.eco, grupo administrado pelo Observatório do Clima.

Desde que assumiu o cargo em 2019, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem cortado o financiamento do Ibama e instalando gerentes que promoveram táticas mais brandas contra a extração ilegal de madeira, agricultura e mineração.

Segundo Bolsonaro, a agricultura comercial e a mineração na floresta amazônica são necessárias para tirar a região da pobreza, e acusou o Ibama de criar uma "indústria de multas".

A iniciativa Fakebook afirma que Bolsonaro paralisou o Ibama e criou impunidade para o desmatamento e mineração ilegal.

Segundo o instituto de pesquisas espaciais do governo (Inpe), em 2020, a área de floresta desmatada foi sete vezes o tamanho de Londres.