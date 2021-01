Para a professora doutora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), Jacqueline Muniz, propostas da PL podem favorecer grupos paramilitares Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Especialistas apontam que os projetos de Lei que propõe a redução do poder dos Estados sobre as polícias (militares e civil) e bombeiros podem fortalecer grupos paramilitares. Os projetos, que foram discutidos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem que tenham sido ainda formalmente submetidas à Câmara dos Deputados, preveem mudanças significativas na estrutura das polícias de todo o Brasil, como por exemplo, a criação de novas condicionantes para a demissão desses servidores.

Para a professora doutora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), Jacqueline Muniz, as propostas apresentadas na matéria fragilizam a constitucionalidade policial, além de favorecer a grupos paramilitares.

"O projeto favorece a construção de um Estado policial emancipado da sociedade, do governo legitimamente eleito e da estrutura de estado. As propostas apresentadas sabotam no futuro a oportunidade de políticas públicas de segurança e a construção de uma política substantiva para as polícias porque elas vão virando uma espécie de partido político sem tutelas", explica.

Já para o cientista político Leandro Mello Frota, a medida pode ser considerada inconstitucional e dificilmente será aprovada pela Câmara de Deputados e Senado. Além disso Leandro, ainda cita o momento inapropriado para a discussão da matéria.

"O primeiro grande problema dessa medida é o aumento do conflito entre os Governadores e o Presidente. Mexer em um tema desses em meio a pandemia é criar um conflito em um momento onde os poderes deveriam estar unidos para combater o coronavírus e focar na retomada dos empregos", diz.

Outro ponto destacado por Leandro é o enfraquecimento da figura do Governador caso a PL fosse aprovada. "O receio dos políticos é que com essa diminuição do poder do Governador sobre as forças de segurança e o aumento, em tese, do poder do Presidente é de que ele ganhe uma força extra".

