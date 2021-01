Comunidade da Muzema, Jacarepagua. Região é dominada pela milícia Ricardo Cassiano/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 11/01/2021 09:32 | Atualizado 11/01/2021 11:40

Rio - A milícia, formada por agentes públicos de segurança como policiais, bombeiros, militares do Exército, guardas municipais e etc – e também civis, já é o maior grupo armado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, atualmente, está presente em 6% de toda a região. De acordo com o Fogo Cruzado, dos 2.020 tiroteios e disparos registrados pela plataforma em 2020, somente 198 ocorreram em áreas com a existência de paramilitares, que não conta com a presença do estado. A quantidade de tiroteios só não foi menor que a da facção Amigos dos Amigos.

O Fogo Cruzado aponta que o grupo, que inicialmente começou como uma alternativa para conter os avanços do tráfico, atualmente age na política e em todas as esferas criminosas. Eles estão no serviço de TV a cabo, gás, internet, na segurança particular nos bairros e também, graças a um dos mais mais expoentes integrantes – Wellington da Silva Braga, o Ecko –, traficando. Apesar disso, parte de seu apoio vem da venda da ideia de proteção e combate ao tráfico.



O levantamento também mostrou que dos 198 tiroteios que ocorreram em áreas de milícias 103 pessoas foram vitimadas: 67 delas morreram. Entre os baleados, 121 eram agentes de segurança (7 morreram); 2 pessoas ficaram feridas por balas perdidas; e houve 4 chacinas que deixaram 23 mortos no total. Entre os casos, uma operação policial no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terminou com 5 mortos no dia 14 de outubro.

Ainda segundo o Fogo Cruzado, parte do Rio de Janeiro tem dono. Dos 950 bairros e distritos do Grande Rio, 513 contam com a presença de alguma alguma facção. Divididos em Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Amigos dos Amigos e Milícias, eles estão presentes de alguma forma nessas regiões. Nestas áreas mapeadas pelo Pista News em 2020, houve 2.020 tiroteios/disparos de arma de fogo registrados pelo Fogo Cruzado, o que representa 44% do total de tiroteios no ano. Em 2019, a porcentagem de tiroteios em áreas com presença de grupos armados era de 36% – segundo dados levantados pelo Fogo Cruzado em parceria com o Disque Denúncia, NEV-USP, Pista News e Geni-UFF.



COMANDO VERMELHO



Batizado inicialmente como Falange Vermelha, o Comando Vermelho (CV), como é conhecido hoje, foi criado dentro dos presídios em 1979, durante a ditadura civil militar. A segunda maior facção do país é também a maior facção do estado do Rio de Janeiro, estando presente em 4% da Região Metropolitana do Rio. Nestas áreas houve 1.350 tiroteios em 2020, o que equivale 67% dos registros em regiões com a presença de grupos armados.

Entre estas centenas de baleados, 19 eram agentes de segurança (3 deles morreram); 42 pessoas foram atingidas por balas perdidas (7 morreram); e houve 11 chacinas, que deixaram 37 mortos.



TERCEIRO COMANDO PURO

Atualmente, o maior rival do Comando Vermelho. Conhecido inicialmente como Terceiro Comando, a facção surgiu na década de 90. Presente em 1% da região metropolitana do estado, o TCP concentrou 21% do total de tiroteios mapeados em regiões sob influência de algum grupo armado: foram 432 tiros em 2020.



Em 2020, 128 pessoas foram baleadas em áreas com a presença do TCP: 58 delas morreram. Entre os baleados, 9 eram agentes de segurança (3 deles mortos), 8 pessoas foram vítimas de balas perdidas (metade morreu). E houve ainda 7 chacinas, que deixaram 21 mortos no total.



AMIGOS DOS AMIGOS



Cada dia mais enfraquecida, a facção Amigos dos Amigos (ADA) foi fundada na década de 90, após Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, ser expulso do Comando Vermelho por planejar e executar a morte do traficante Orlando da Conceição, o Orlando Jogador. O grupo foi criado por Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém e outros traficantes, dentro do presídio de Ilha Grande.



A facção, que no passado teve como um de seus principais nomes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, está presente em menos de 1% da área total do Grande Rio, e em 2020, concentrou somente 2% dos tiroteios em áreas sob seu domínio. Foram 40.



Em relação ao impacto na vida cotidiana, seus números se destacam por serem inferiores aos demais grupos armados, assim como sua extensão, mas ainda preocupantes: 14 pessoas foram baleadas em áreas com ADA em 2020: 2 delas morreram. Entre os mortos, 1 era agente de segurança, o policial militar Luiz Henrique Sardote Ventura, de 34 anos. O agente foi encontrado morto próximo à favela Minha Deusa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, no dia 10 de abril.

TIROTEIOS COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES

Ainda segundo a plataforma, mais da metade dos tiroteios em regiões dominadas pelos grupos armados com a participação de agentes aconteceu em áreas do Comando Vermelho: foram 385, representando 66% em relação ao total de tiroteios em áreas com influência de grupos armados com presença de agentes. Em seguida, vieram Terceiro Comando Puro, com 144 registros (25%); áreas comandadas por milícias, com 48 registros (8%); e Amigos dos Amigos, com 10 registros (2%).



Procurada pelo DIA, a Polícia Militar não retornou sobre o baixo número de operações nas regiões.