Angelita vivia em Portugal desde 2016 e casou no país em 2018, morando na cidade de Matosinho

Publicado 13/01/2021 10:07 | Atualizado 13/01/2021 10:11

A instrutora de dança e personal trainer Angelita Seixas Alves Correia foi encontrada morta, em uma praia de Portugal na última segunda-feira (11). A mulher transexual, de 31 anos, era brasileira e natural de Goiânia (GO), estava desaparecida desde o dia 1º de janeiro e já havia relatado ameaças sofridas, sem informar mais detalhes. A Polícia de Portugal investiga o caso. As informações são do portal “G1”.

Um surfista encontrou o corpo de Angelita Correia no mar e informou à polícia. Com ela, foram encontrados objetos pessoais. A família da vítima busca contato com a polícia de Portugal para buscar mais informações sobre o caso.

Foi a irmã Suzana Alves Alcântara, de 42 anos, que contou das ameaças relatadas pela instrutora de dança. Angelita vivia em Portugal desde 2016 e casou no país em 2018, morando na cidade de Matosinho. Antes de desaparecer, ela informou ao marido que iria à casa de uma amiga.

De acordo com Suzana Alcântara, Angelita afirmou durante a live que não tinha medo das ameaças que estava sofrendo, mas a transmissão foi pausada em seguida. Em seguida, em contato com outro membro da família, a instrutora de dança se mostrou muito nervosa, pedindo para que o marido fosse contactado, antes de desaparecer.

Suzana está em contato com o consulado de Portugal para tentar viajar ao país, que tem restrições em razão da pandemia da covid-19.