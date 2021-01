Presidente da República Jair Bolsonaro AFP

Por iG Último Segundo

Publicado 13/01/2021 11:30

Rio - O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em tom de ironia, nesta quarta-feira, sobre a eficácia geral de 50,38% da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com empresa chinesa Sinovac Biotech, que foi divulgada na tarde de ontem pela equipe de contingência da Covid-19 no estado de São Paulo.



Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto sobre a importância das vacinas, Bolsonaro riu ao perguntar para um homem se "essa de 50% é uma boa?", em referência à Coronavac. Na sequência o presidente disse que as pessoas estão "vendo a verdade".



"O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Estou há quatro meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Não sou irresponsável. Não estou a fim de agradar quem quer que seja", afirmou.

Apesar da ironia, Bolsonaro disse que vai comprar qualquer vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele garantiu a compra dos imunizantes em resposta ao apoiador que disse que o melhor imunizante é o da Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford.