Secretários estaduais de Saúde pedem adiamento do Enem por causa da pandemia

Brasília - Os secretários estaduais de Saúde de diversos estados pediram, através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conas), o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para este domingo (17). O motivo do pedido, que foi encaminhado ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, é o avanço no número de infectados pelo coronavírus.

"Apesar dos jovens terem menor risco de desenvolver formas graves e tampouco estar prevista a vacinação da população com menos de 18 anos, o aumento da circulação do vírus nesta população pode ocasionar um aumento da transmissão nos grupos mais vulneráveis", diz a carta assinada pelo presidente do Conass e secretário do Maranhão, Carlos Lula.

Na última terça (12), o MPF do Amazonas também solicitou o adiamento da prova. Também na terça, a Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de adiamento do exame, que está previsto para acontecer nos dias 17 e 24 deste mês. Também na terça, a Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de adiamento do exame, que está previsto para acontecer nos dias 17 e 24 deste mês.

Através do Twitter, o secretário de Saúde do Espírito Santo reforçou a motivação do pedido. "Aprovamos no

@ConassOficial posição favorável ao adiamento da prova do ENEM. Não é adequado realizar um exame nacional destas proporções num contexto de alta transmissão da doença e em realidades tão assimétricas no país. Todos os Estados possuem regiões de alta transmissão."