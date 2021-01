Tragédia! Idoso morre esmagado por elevador enquanto fazia manutenção da estrutura Pixbay

Por iG

Publicado 13/01/2021 15:35 | Atualizado 13/01/2021 15:37

Belo Horizonte - Na manhã desta quarta-feira (13), um idoso de 67 anos morreu ao ser esmagado por um elevador, em Viçosa (MG), a 225 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são do portal Metrópoles .



A vítima foi identificada como Sebastião Matos de Faria. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBBMG) afirmou ter sido acionado por volta das 10h para a ocorrência.



As testemunhas disseram que o homem realizava a manutenção do elevador quando foi esmagado na região das pernas, até que a estrutura desceu repentinamente e o atingiu por completo.



"Nossos militares chegaram, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local", informou a corporação, em nota.