Publicado 13/01/2021 16:25 | Atualizado 13/01/2021 16:26

Belo Horizonte - Um caminhão caiu nesta quarta-feira (13) de um trecho da BR-381, na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. Na região, a rodovia é conhecida como "Ponte Torta" e foi o mesmo local onde um ônibus despencou e deixou 19 pessoas mortas no mês passado.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros , havia duas pessoas dentro da carreta, e o veículo está "completamente submerso" no rio que passa por baixo da via.

"De acordo com relatos, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no rio. Ainda conforme com as testemunhas, havia duas pessoas no caminhão", diz nota da corporação à imprensa.



Segundo acidente no mesmo lugar em dois meses

No 4 de dezembro de 2020, um ônibus caiu no mesmo trecho. Além das 19 mortes, outras 27 pessoas ficaram feridas. O veículo já havia sido autuado seis vezes por transporte ilegal de passageiros, negar entrada na praça de pesagem e falha no tacógrafo. Ele ainda não tinha autorização para estar em operação.