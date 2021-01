Ministério da Saúde promete 100 leitos de UTI para Amazonas Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 13/01/2021 17:20

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes de Covid-19. Chamado de TrateCOV, o objetivo é aprimorar e agilizar os diagnósticos da doença. Diante do cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi escolhida para estrear a ferramenta.

O pasta explica que a plataforma traz ao médico cadastrado um ponto a ponto da doença, guiado por rigorosos critérios clínicos, que ajudam a diagnosticar os pacientes com mais rapidez. Depois disso, o TrateCOV sugere algumas opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada, sugerindo a prescrição de medicamentos.

“Diante de um fato epidemiológico como é a Covid-19, que você já tem sintomas e sinais muito bem definidos para caracterizar a doença, a adoção do protocolo é segura. Para muitas doenças em todo o mundo, a gente adota protocolo. Se o paciente preenche três critérios para a doença, ele tem a doença. Estamos apenas validando um protocolo científico, mostrando que ele é um forte indicador da doença, que ele pode ser usado para tomada de decisão”, destacou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da pasta, Mayra Pinheiro.

Cadastro em Manaus

A Prefeitura de Manaus, com apoio do governo do Amazonas, está em processo de exportação do cadastro dos médicos para a plataforma. Até o momento, 342 profissionais já foram habilitados para utilizar o TrateCOV.



Além disso, serão instaladas tendas ao lado dos postos de saúde em Manaus, onde profissionais serão capacitados para utilizar a ferramenta e atender rapidamente aos pacientes que chegam nas unidades com sintomas de Covid-19.



Assim que terminar o processo de cadastro e capacitação, o TrateCOV entrará em ação para auxiliar os médicos de todas as unidades de saúde do município. Depois desta experiência, o aplicativo poderá ser ampliado para outras regiões do país.



“Este protocolo possui alto índice de segurança que a pessoa está com Covid-19. Ele é um protocolo de fácil manuseio, porque o profissional de saúde vai baixar no celular e atender o paciente, preenchendo uma série de critérios médicos. Após, será oferecido ao paciente o tratamento precoce com uso de medicações antivirais”, ressaltou Mayra.