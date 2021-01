'Você tem cara de ladrão, vai ser 'enquadrado' dez vezes, você tá escutando?', afirmou o policial durante a abordagem Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:23 | Atualizado 14/01/2021 11:25

Voltando do trabalho para sua casa, de bicicleta, um operador de loja de 23 anos foi abordado pela Polícia Militar em Santos (SP) e registrou a resposta de um agente quando questionava a situação. Ao dizer que já havia sido parado em outras quatro oportunidades, Lucas Costa de Araújo foi respondido: “Você tem cara de ladrão, vai ser 'enquadrado' dez vezes, você tá escutando?”, afirmou o policial. O caso aconteceu por volta das 6h30 da última terça-feira (12), no bairro Gonzaga. As informações são do portal “G1”.

O jovem decidiu filmar a abordagem quando percebeu que um dos agentes que haviam passado por ele também de bicicleta voltava para pará-lo. Ele afirma que esse já era seu quarto ‘enquadro’ neste ano na mesma região. Indignado com a situação, decidiu postar o vídeo em suas redes sociais. A Polícia Militar do estado afirma que as imagens foram encaminhadas à Seção de Justiça e Disciplina para apuração.

Em entrevista ao “G1”, Lucas Araújo explicou que faz esse trajeto todos os dias quando volta do trabalho para sua casa, na cidade vizinha São Vicente (SP). “Eu queria gravar só o começo, só que, quando ele começou a me ofender, continuei. E acabou que registrei ele falando que eu estava sendo 'enquadrado' porque tinha cara de ladrão", afirmou.

No registro gravado, é possível ouvir o questionamento de Araújo sobre a quarta abordagem policial no ano e a resposta do policial: “Fod*-se, tu tem cara de ladrão, vai ser enquadrado dez vezes, você tá escutando?”. O operador de loja contou que, depois desse momento, outros agentes revistaram sua mochila e não acharam nada, e ele teve que aguardar a chegada de uma viatura, com mais dois policiais, que consultaram seu RG, antes de ser liberado.

"Depois disso, veio o soldado que me ofendeu e ficou me peitando, falando que eu tinha dado sorte e que desta vez passaria batido, mas que, caso ele me visse na favela, eu estava ferrado. Fiquei com medo e por isso postei os vídeos. Até então, eu não iria postar, mas pensei que, caso acontecesse algo comigo, já tinha aquilo registrado", relatou Araújo ao “G1”.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que “não compactua com desvios de conduta, e todas as denúncias são rigorosamente investigadas”.