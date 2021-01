A informação foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf Divulgação Fiesp

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:46

Rio - O governo federal negou a possibilidade de empresários adquirirem doses de vacinas contra covid-19 para imunizar seus funcionários, como informou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. A decisão foi anunciada em uma reunião virtual que aconteceu, nesta quarta-feira, entre empresários e representantes do governo. Entre os presentes estavam o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

De acordo com Paulo Skaf, a justificativa do governo para a proibição foi de que a campanha de vacinação deverá estar centralizada pelo Ministério da Saúde. "Essa possibilidade ontem foi negada. Essa possibilidade no momento não existe. Uma empresa que tenha 100 mil funcionários, se ela quiser ir ao mercado, comprar a vacina e vacinar seus funcionários não pode", disse o presidente da federação em entrevista à radio CBN.

Apesar de terem recebido a negativa do governo, os empresários saíram da reunião com a sensação de que o Brasil está caminhando para a imunização, segundo Skaf. "Aquela impressão que dá de inoperância, que as coisas estão meia estagnadas e o Brasil está ficando para trás, não se confirmou. O que falta é só a vacina, o resto está tudo preparado, de acordo com as informações que tivemos na reunião de ontem".