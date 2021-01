Decisão de reabrir as escolas foi tomada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) Gildson Souza/Secom

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 12:21

As escolas da cidade de São Paulo estarão liberadas para abrir a partir do dia 1° de fevereiro. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (13) pela Prefeitura de São Paulo e define as restrições para a reabertura: inicialmente, os colégios deverão ter, no máximo, 35% de sua capacidade. As informações são do jornal “Estadão”.

O anúncio aconteceu em coletiva de imprensa e a decisão foi tomada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). De acordo com o secretário de Saúde da cidade, Edson Aparecido, a observação das taxas de internação e óbitos mostrou números baixos para a faixa etária dos alunos que voltarão às aulas, “ mas foi preciso que a gente tivesse longo tempo de análise e observação”.

"A vigilância sanitária recomenda o retorno escolar seletivo para toda a rede de ensino, com a capacidade de 35% desses equipamentos a serem ocupados. É possível que todas as unidades voltem a funcionar, mas com capacidade máxima de 35%”, completou Aparecido.

A reabertura das escolas é pauta do novo secretário de Educação de São Paulo, Fernando Padula, desde que assumiu a gestão. Para embasar e definir as ações, conversou com grupos de pais, pediatras, cientistas e educadores sobre a volta às aulas presenciais.