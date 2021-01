Livro Divulgação

Por MH

Publicado 14/01/2021 16:35

O crescente avanço do movimento fundamentalista cristão no Brasil e em todo o mundo estimulou um grupo de autores a criar um livro sobre o tema O objetivo foi explicar e apontar o motivo do rápido crescimento desta vertente em todo o globo.

Participam da obra 15 autores, que assinam 13 artigos distintos, que abordam, entre outros assuntos, as origens do movimento fundamentalista cristão no Ocidente moderno. Além disso, preocupam-se em apresentar as resistências (deixando claro, que dentro do Cristianismo a onda fundamentalista não foi aceita por todos os cristãos) e as apropriações de dados arqueológicos para comprovar teses anti-científicas e justificar discursos militantes e ultra conservadores.

O livro Fundamentalismo Religioso Cristão, organizado por André Chevitarese, Juliana Cavalcanti, Sérgio Dusilek e Tayná de Maria e publicado pela editora Kliné, está disponível em versão impressa e ebook.