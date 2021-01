Eduardo Pazuello, ministro da Saúde AFP

Por IG Saúde

Publicado 15/01/2021 08:48 | Atualizado 15/01/2021 08:49

Rio - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu nesta quinta-feira o colapso do atendimento de saúde de Manaus, capital do Amazonas, disse que a cidade vive uma situação "extremamente grave". O chefe da pasta participou de live ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde. Manaus teve o pior momento da pandemia em abril. E foi revertido. Aí desceram as taxas. Agora nós estamos novamente em uma situação extremamente grave. A fila para leitos cresce bastante, estamos hoje com 480 pessoas na fila e com a realidade da diminuição da oferta do oxigênio", afirmou o general.



Publicidade

Segundo Pazuello, um dos principais entraves para a chegada de insumos e equipamentos é a logística. "Manaus é uma ilha rodeada de floresta. Sua posição estratégica é uma preciosidade, mas há um custo logístico e humano das pessoas que lá vivem pela dificuldade de chegarem os meios naquele local", disse.



Ainda de acordo com o ministro, a demanda por oxigênio na capital amazonense cresceu seis vezes, mas a situação só chegou nesse estágio porque a Prefeitura não aderiu ao tratamento precoce de pacientes diagnosticados com a covid-19.