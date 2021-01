Luciano Huck critica governo por crise no Amazonas Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 15/01/2021 13:20 | Atualizado 15/01/2021 13:21

São Paulo - O estado do Amazonas está vivendo uma crise por conta da falta de oxigênio para o tratamento de pacientes internados com Covid-19. Diversos famosos se mobilizaram para ajudar e Luciano Huck gravou um vídeo falando sobre a iniciativa e criticando as autoridades brasileiras pela situação caótica.



“É uma sensação de impotência horrível. Parece que a gente está de mãos atadas e eu vou explicar o porquê. Desde ontem, eu estou vendo uma mobilizando de artistas queridos para comprar balões de oxigênio. Beleza, como é que faz? Como é que faz isso chegar lá? Você não pode comprar cilindro de oxigênio e colocar em um avião civil, é proibido. Você só pode fazer isso em cargueiro”, disse Huck.

O apresentador continuou dizendo que a situação é complicada por causa da logística necessária para o transporte. Não é possível levar os cilindros em aviões comuns e também é complicado levar os pacientes para outro local, pois eles precisam do oxigênio para conseguir respirar durante os voos.

“É problema para todos os lados. Vou deixar claro mais uma vez, isso é consequência da irresponsabilidade, da ingerência, da descoordenação, da negação da ciência e de todos os absurdos que a gente viu, ouviu e leu de como as autoridades brasileiras vem tratando a crise da Covid-19. O que está acontecendo hoje no Amazonas poderia ter sido evitado”, disse.

Por fim, o apresentador falou que uma ajuda que todos podem dar é apoiar as ONGs que estão dando suporte aos pacientes internados. Ele também disse que irá continuar atento à situação e a outras formas de ajudar a população do estado do Amazonas. Ele também divulgou um panelaço às 20h30 desta sexta-feira (15).