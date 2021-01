Thalita Rocha relatou situação trágica após falta de oxigênio em unidade de saúde de Manaus Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 14:32 | Atualizado 15/01/2021 14:37

Manaus - Desde que começou o segundo pico da pandemia do coronavírus no Amazonas surgiram relatos de familiares que perderam seus entes queridos devido a falta de oxigênio nos hospitais do estado. Um deles é o da cozinheira Michelle Viana que afirma que perdeu o pai por não ter o insumo na unidade de saúde.

“Foi falta de oxigênio. Vocês não têm noção como estava às 8h30 da manhã, a gritaria, era gente morrendo. Até os profissionais de saúde, estava todo mundo chorando", desabafou Michelle, em entrevista ao Jornal do Amazonas 2ª edição.

Publicidade

Outro relato que emocionou internautas foi o da psicóloga Thalita Rocha, que gravou um vídeo pedindo a ajuda para o Amazonas. Ela está com a sogra internada em unidade pública de saúde de Manaus por conta da Covid-19.

"Foi horrível. Não desejo essa situação para ninguém. Foi uma cena catastrófica. Muitos pacientes idosos começaram a passar mal e ficaram roxos", relatou Thalita sobre o que viu, em entrevista à BBC News.

Publicidade

O oxigênio é um item considerado essencial para o tratamento de pacientes que desenvolvem quadro grave em razão da covid-19, pois o coronavírus costuma afetar os pulmões, comprometendo a respiração e oxigenação do corpo.

O estado do Amazonas vem passando pelo segundo pico da pandemia e sofre com a falta de oxigênio nos hospitais, fato que levou muitos a morte, segundo relatos de profissionais de saúde.