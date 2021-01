Nurse Monica Calazans is inoculated with the CoronaVac Sinovac Biotechs vaccine against COVID-19 coronavirus at Clinicas hospital in Sao Paulo, Brazil on January 17, 2021. - Brazils Anvisa health regulator gave emergency approval on January 17, 2021 for its first two coronavirus vaccines as the country gears up to roll out a mass inoculation campaign amid a devastating second epidemic wave. It authorized AstraZeneca and Oxford Universitys Covishield shot as well as Chinas CoronaVac for use in the country where the Covid-19 death toll now exceeds 209,000, Anvisa announced. NELSON ALMEIDA/AFP NELSON ALMEIDA/AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/01/2021 15:09 | Atualizado 18/01/2021 15:19

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), ressaltou, durante coletiva de imprensa no período da tarde desta segunda-feira, 18, a repercussão que a imagem da enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa, fora dos estudos clínicos, a receber a vacina contra covid-19 da Coronavac, teve internacionalmente.



Segundo ele, a imagem da vacinação da enfermeira "foi matéria de capa - pelo menos com a fotografia - de 16 grandes jornais em todo o mundo". "Nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Europa e na Ásia, 16 dos mais importantes veículos de comunicação do mundo apresentaram o início da vacinação em São Paulo, com a vacina do Butantan ... e com uma enfermeira negra na fotografia, sendo a primeira brasileira a receber a vacina contra covid-19 em nosso País" disse.