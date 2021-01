Prefeito de Itabi sendo vacinado Reprodução/ Facebook

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 12:12 | Atualizado 20/01/2021 12:16

Rio - O Ministério Público está investigando denúncias sobre pessoas que não fazem parte do grupo de risco furando a fila na hora da vacinação. O início da primeira fase da campanha de vacinação é direcionada para grupo de risco e profissionais que trabalham na linha de frente de combate ao vírus.



Há casos em Sergipe e Pernambuco. Em Sergipe, o prefeito de Itabi, Júnior Amynthas, de 46 anos, tomou a dose da vacina no lançamento da campanha na cidade e justificou que era "uma forma de incentivar a população", mas o MPF enviou ofício ao prefeito cobrando explicações.



"O prefeito Júnior de Amynthas foi imunizado, em um ato de demonstração de segurança, legitimidade e eficácia da vacina, para incentivar a população Itabiense a vacinar-se, tendo em vista os receios existentes a esse respeito – o que não configura um ato de caráter político", dizia o texto.



Em Pernambuco, a promotoria de Justiça de Jupi recebeu a denúncia de que uma pessoa, que não faz parte do grupo prioritário, foi vacinada. "Vamos oficiar a Secretaria Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos, bem como os profissionais de saúde que realizaram o procedimento, além da delegacia local para apurar conduta penal acerca do caso", disse Adna Vasconcelos, promotora de Justiça da cidade.



Segundo a reportagem do jornal "Folha de S. Paulo", foram vacinados a secretaria municipal de Saúde de Jupi, Maria Nadir, e o fotógrafo oficial da prefeitura, Guilherme JG. O vídeo foi postado nas redes sociais. “Aqui, olha, Jupi recebendo as primeiras doses. Aproveitando o embalo”, comemorou o fotógrafo.



Em nota, a prefeitura de Jupi informou que Maria Nadir foi afastada. “Cabe esclarecer que a gestão repudia totalmente qualquer ilegalidade na não observação do plano estadual e municipal de imunização”.