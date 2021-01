Ernesto Araújo Reprodução Youtube

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/01/2021 17:58

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou nesta quarta-feira, 20, que divergências políticas com a China causaram o atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a covid-19 no Instituto Butantan e na Fiocruz.



"Temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China", disse Araújo. "Não é um assunto político. É assunto de demanda por um produto", completou ele.



O chanceler ainda afirmou que a importação da Índia de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford está "bem encaminhada".



Ele não apontou, porém, data para concretizar nenhuma das importações. O ministro participa de uma reunião fechada com deputados nesta quarta-feira.