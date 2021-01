Professora morre em Navegantes após cair de uma pedra fazendo fotos Reprodução

Florianópolis - Na noite de domingo (17), a professora Soliane Luiza, morreu ao cair da Ponta do Vigia, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, a mulher fazia fotos em uma pedra na Praia Grande. As informações foram apuradas pelo G1.



A professora tinha 28 anos e estava passeando por um dos pontos turísticos da cidade. No momento da queda, ela acabou sendo arrastada por uma onda e por cerca das 16h30, as pessoas que testemunharam o acidente, chamaram guardar civis para efetuarem o resgate.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros junto com o helicóptero Arcanjo 3, foram acionados para o resgate. Porém, a tarefa foi complicada pelos fortes ventos e pela proximidade com o costão. Quando localizada, a mulher foi resgatada com o equipamento sling, uma cadeira que possui um fio a prendendo ao helicóptero. Segundo os bombeiros, ela foi resgatada ainda com vida e levada para a areia da praia para receber os devidos atendimentos.

Com a volta de seus batimentos cardíacos, a mulher foi conduzida por uma ambulância até um campo de futebol. Lá uma aeronave estaria aguardando para levá-la até o Hospital Marieta Konder Borhausen, em Itajaí. Entretanto, chegando perto do transporte, a professora teve uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo.

Por meio das redes sociais, uma unidade de ensino, em Navegantes, em que Solaine Luiza trabalhava, prestou homenagens pelo falecimento da educadora.

"Sol era uma professora exemplar, dedicada, carinhosa e muito amada por todos. Por onde passava, encantava com sua alegria e iluminava com sua luz. Sol deixará um pedacinho dela aqui com cada uma de nós", declarou o Centro Educacional Paraíso Infantil Baby.