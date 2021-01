Em sua rede social, Randolph Antonio chegou a contestar a eficácia da vacina Reprodução

Por IG Saúde

Publicado 22/01/2021 11:31 | Atualizado 22/01/2021 12:57

Rio - O secretário de Saúde do município de Serra do Navio, no estado do Amapá, Randolph Antônio Pinheiro da Silva, virou alvo, nesta quinta-feira, de uma investigação do Ministério Público (MP) para apurar se ele usou o cargo para ser vacinado contra a covid-19 de maneira precoce. Ele foi um dos primeiros a receber a dose na terça-feira. Em dezembro de 2020, pelas redes sociais, ele chegou a contestar eficiência do imunizante.

Nesta primeira etapa da vacinação, segundo os planos Estadual e Nacional de Imunização, só podem ser vacinados profissionais de saúde da linha de frente de combate à covid-19, indígenas e idosos em casas de repouso e asilos.



Em nota, o MP detalhou que instaurou o inquérito e determinou que, ao ser notificado, o secretário tem 48 horas para encaminhar nome, critério e qualificação de cada pessoa vacinada no município até momento. A promotora suspeita que ele tenha infringido ordem de prioridade de vacinação.



O MP afirmou, ainda, que se for constatado o ato ilícito, o caso pode configurar ato de improbidade, além de crime do artigo 268 do Código Penal, que prevê a responsabilização criminal daquele que pratica infração de medida sanitária preventiva.