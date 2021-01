Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 22/01/2021 13:44 | Atualizado 22/01/2021 13:45

>Brasília - A pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA, desenvolvida pelo projeto Exame Research da revista de negócios em parceria com o instituto IDEIA - especialista em opinião pública - constatou a maior queda semanal nos níveis de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde ele que assumiu a Presidência. A avaliação positiva da gestão Bolsonaro caiu de 37% para 26%, enquanto a desaprovação cresce.



O governo atingiu o mesmo nível de aprovação verificado em junho 2020, momento crítico da pandemia do novo coronavírus (Sars-cov-2). Ao passo que a aprovação despencou, a desaprovação saltou de 34% para 45%. O grupo que desaprova a gestão Bolsonaro é formado por aqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo, já o que aprova é formado por aqueles que responderam a pesquisa com avaliação ótima ou boa.

O levantamento foi realizado por telefone, entre os dias 18 e 21 de janeiro, em todas as regiões do país. Mesma semana em que a pauta do impeachment voltou a movimentar o debate público. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.