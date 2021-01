China: porta-voz acusa EUA de abuso de poder após exclusão de empresas por Bolsa Pixbay

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/01/2021 19:57 | Atualizado 23/01/2021 10:45

A Embaixada da China no Brasil anunciou nesta sexta-feira, 22, em sua conta oficial no Twitter, que empresas e associações do país asiático doaram ou estão em processo de doação de 1.700 cilindros de oxigênio, outros 1.900 quilos de oxigênio e grande quantidade de insumos sanitários ao Amazonas. O Estado enfrenta um colapso no sistema hospitalar e a elevação das mortes em meio à pandemia de covid-19, até por falta de oxigênio medicinal.



A Embaixada da China afirmou que as empresas e associações estão sensibilizadas com a situação no Amazonas. De acordo com a representação diplomática, a bandeira da China está ao lado da do Brasil para "vencer essa luta".