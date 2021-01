Chuva provocou deslizamentos em Florianópolis Divulgação/Defesa Civil/Flavio Vieira Jr

Por iG

Publicado 24/01/2021 17:53 | Atualizado 24/01/2021 18:11

Duas pessoas morreram em um deslizamento de terra em Florianópolis, Santa Catarina, neste domingo (24). Em dia de chuva forte, a cidade registrou também desabamentos de um muros. As vítimas são mãe e filha, e estavam em casa quando foram soterradas. As informações são do G1.

Os bombeiros foram deslocados para o local dos desabamentos por volta das 13h20, e a ocorrência segue em atendimento. Através do Twitter, o prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (DEM) informou sobre as mortes e avisou sobre os alojamentos que a prefeitura disponibilizou.

"Lamento informar a morte de duas pessoas no Saco Grande por conta de deslizamento de terra. Mãe e filha. Por favor, ao sinal de qualquer perigo, abandonem a residência, temos abrigo e hotel. Por favor", escreveu.

Em outros pontos da cidade, houve o desabamento de dois muros, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, a cidade acumulou 86mm de chuva entre as 9h21 às 12h21.

Segundo a prefeitura, o Instituto Estadual de Educação (IEE) está sendo utilizado para abrigar famílias atingidas. Também serão disponibilizadas instalações em hotel.

"Estamos com todas as equipes de plantão, Defesa Civil, secretarias, Floram e secretarias. A preocupação agora é com deslizamentos", disse o prefeito.