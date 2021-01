Alagamento na região de Florianópolis Defesa Civil/Divulgação

Por iG

Publicado 25/01/2021 13:17

Florianópolis - Na manhã desta segunda-feira (25), moradores da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, registaram a intensidade da água em um alagamento que aconteceu na região. Casas e carros foram prejudicados e a principal via da cidade foi fechada. As informações foram apuradas pelo G1.



Segundo as informações das autoridades, por volta das 06h30 desta segunda, uma lagoa local se rompeu e vários bairros foram atingidos pelo impacto. A região do Servidão Manoel Luiz Duarte, é a mais atingida. Entulhos, vegetação, estruturas foram arrastadas até o mar. Casas e cerca de seis carro, foram submersos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil da Capital, Luiz Eduardo Machado, o acontecimento é "assustador, algo nada visto naquela região". A mobilidade do local se encontra instável e não há previsão de quando será normalizada.

O tenente-Coronel Diogo Bahia Losso, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, afirmou que duas pessoas resgatas precisaram de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros, por meio de botes, realizava o resgate de pessoas que ficaram ilhadas em suas residências. Uma pessoa teve escoriações e precisou ser encaminhada para o hospital e outra necessitou de atendimento médico no local de resgate. Outra passou por uma cirurgia, teve atendimento no local e em seguida será encaminhado para a residência de familiares.

O engenheiro da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), Alexandre Trevisan, disse que devido aos dias de chuva intensa na região, uma das lagoas que recebem o tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos da Lagoa da Conceição teria rompido. Ainda segundo Trevisan, pela água ser tratada, não há riscos sanitários.

Em comunicado, a empresa responsável já se diz ciente dos problemas e que trabalha para resolver os danos nas estruturas causadas pelo rompimento.

"Em função do rompimento de lagoa que recebe efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgotos da Lagoa da Conceição, a Casan já providencia recolocação de tubulações e de bombas danificadas pelas fortes chuvas para normalizar o sistema. Em breve a Companhia divulgará novas informações", repassou em comunicado.