Publicado 25/01/2021 14:11

Belo Horizonte - Na madrugada desta segunda-feira (25), o corpo de um bebê de cerca de um ano foi encontrado por pedestres que passavam perto de um viaduto no bairro Olhos D'Água, na região oeste de Belo Horizonte.



Segundo informações do portal R7 e da Record News, o recém-nascido estava coberto por uma blusa e tinha diversos hematomas pelo corpo. Convocados ao local, agentes da Polícia Militar acionaram o Samu, que constatou a morte do bebê.

Ainda de acordo com a publicação, os policiais encontraram um bilhete ao lado do corpo, supostamente escrito pela mãe da vítima, com informações sobre o pai da criança, um morador da favela da Ventosa. No texto, ela relatava uma briga com o ex-companheiro.



Procurado no endereço apontado na mensagem, o homem, identificado como Jhonatan, confirmou que era o pai da criança , mas disse que não sabia de seu paradeiro desde o dia em que a ex-mulher fugiu com ela.



Agora, a Polícia Civil deve assumir o caso para tentar identificar a mãe do bebê e como ocorreu a morte. Uma das linhas de investigação apontam para a possibilidade de a criança ter sido asfixiada pela própria mãe, o que teria causado os hematomas.