Por IG - Último Segundo

Publicado 25/01/2021 15:50

Em Cananéia, no litoral de São Paulo, um jacaré de cerca de 2 metros foi capturado após chegar perto de um morador de rua que dormia no estacionamento de um supermercado da região. As imagens mostram o animal muito próximo do homem, e os policiais militares resgatando o réptil. Após o susto, os internautas ironizaram a aparição, dizendo que tratava-se de alguém que foi vacinado contra a Covid-19. As informações são do portal G1.

O morador Johnson de Oliveira Pereira, de 44 anos, foi uma das pessoas que flagrou o jacaré em um estacionamento na Avenida da Independência, no Centro da cidade, neste domingo (24). Ele disse que foi um dos primeiros a ver o animal e que também é a primeira vez que vê o animal na região central do município. "Estava bem perto do morador de rua, era perigoso. O jacaré estava parado, mas, ao mesmo tempo, ainda tem um perigo. Tentei chamar o homem para avisar, mas ele estava com muito sono, não ouviu", afirmou o morador.

Johnson disse não ter visto o momento em que o morador de rua percebeu a presença do jacaré e foi embora, já que quando a PM chegou para retirar o animal, o homem já não estava lá. O morador disse que o réptil tinha cerca de 2 metros, não cabia na viatura, e a polícia teve que pedir ajuda a um morador da cidade, que emprestou uma caminhonete para transportar o jacaré.

Ao G1, os policiais confirmaram que uma equipe foi acionada para a retirada do jacaré do estacionamento. As autoridades e um soldado da Polícia Ambiental foram até o local e resgataram o animal, o levando até um rio no bairro Carijó, onde ele foi devolvido à natureza.

Tomou a vacina!

Os vídeos do animal sendo resgatado viralizaram na internet e fez com que muitos usuários brincassem com a aparição do animal. "Essa é minha amiga que já tomou a vacina", brincou um jovem. "Mal iniciaram a vacinação com a CoronaVac e deu nisso!", disse outro perfil.

Os comentários estão relacionados à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em dezembro de 2020, em evento na Bahia, sobre a vacina produzida pela farmacêutica americana Pfizer, cujo contrato constaria o aviso de que a fabricante não se responsabiliza por qualquer efeito colateral: "Se você virar um chi... Virar um jacaré, é problema de você, pô", declarou o presidente.