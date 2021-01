Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/01/2021 16:29 | Atualizado 25/01/2021 16:45

O desembargador Carlos Eduardo Contar tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) na última sexta, 22, e em seu discurso defendeu que servidores públicos retornem ao trabalho, 'pondo fim à esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre '. O magistrado ainda defendeu 'o desprezo ao picareta da ocasião que afirma 'fiquem em casa" - em referência àqueles que defendem o isolamento social em meio a pandemia do novo coronavírus."Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho, deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior melhor, desprezemos pois o irresponsável, o covarde e picareta da ocasião que afirma "fiquem em casa", "não procurem socorro médico com sintomas leves", "não sobrecarreguem o sistema de saúde"", registrou o desembargador em seu discurso.Em seguida o novo presidente do TJ-MS completou: "Mostremos nós trabalhadores do serviço público responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos, e por isto mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês".O discurso de Contar se deu em solenidade realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, ocalizado em Campo Grande, capital do Estado. Como mostrou o Estadão, a corte esperava que cerca de 300 pessoas comparecessem o local. O evento ainda foi transmitido ao vivo na página do tribunal no YouTube.A indicações relacionadas à pandemia da covid-19 se deram no final do pronunciamento do desembargador, seu momento de 'falar sem ser interrompido'. O magistrado disse que aquela era a hora de combater a 'histeria coletiva' e então reagiu ao 'combate leviano e indiscriminado' a medicamentos que, nas palavras de Contar, 'se não curam, e isto jamais fora dito podem, simplesmente no campo da possibilidade, ajudar na prevenção ou diminuição do contágio, mesmo não sendo solução perfeita e acabada'.A passagem faz referência ao tratamento precoce defendido pelo governo Bolsonaro, com a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da infecção causada pelo novo coronavírus, entre eles a cloroquina e hidroxicloroquina. Como mostrou a repórter Paula Felix, o uso de remédios sem comprovação científica contra a covid-19 preocupa especialistas, que veem risco de reações adversas, resistência bacteriana (com o surgimento de doenças como "supergonorreia") e efeitos desconhecidos em longo prazo.