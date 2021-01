Brasil

Mãe é presa suspeita de matar e mutilar a própria filha com tesoura

Mulher, possivelmente passando por um surto psicótico, foi encontrada rezando sobre o corpo da filha, que estava sem os olhos e com um terço no pescoço; caso chocou a população e as autoridades locais

Publicado 26/01/2021 09:33 | Atualizado há 1 hora