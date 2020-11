Danilo Gentili DIVULGAÇÃO

Quem fala o que quer...Danilo Gentili foi fazer piada sobre o namoro entre Whindersson Nunes e Maria Lina e recebeu uma resposta do paraense.

No Twitter, o apresentador do "The Noite" compartilhou a notícia de que a estudante ganhou mais de 200 mil seguidores após a confirmação do namoro com um comentário irônico e uma foto da bruxa do desenho do Pica Pau.

Sem deixar passar, Whindersson compartilhou a postagem de Danilo e comentou "humor".