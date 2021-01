Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Publicado 28/01/2021 11:35

Rio - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) foi impedido de embarcar em um voo da Gol no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira, por se recusar a usar máscara - cujo uso é obrigatório a todos os passageiros como medida de prevenção contra a covid-19.

A companhia aérea chegou a precisa acionar a Polícia Federal para conseguir impedir que o parlamentar - que também é policial militar - embarcasse sem máscara no voo.

Em suas redes sociais, Silveira divulgou um vídeo chamando a máscara - que comprovadamente reduz o risco de contágio por covid-19 - de "focinheira ideológica", e alegando se amparar em uma lei federal que desobriga o uso de máscara em caso de "pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica".

O deputado não especificou, contudo, qual seria a condição que o impediria de utilizar uma máscara.